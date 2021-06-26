Игрок «Тампы» Кучеров ожидает тяжелую серию против «Монреаля» в финале Кубка Стэнли

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тамба-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля», передает сайт турнира.

«В финале будет тяжело, у соперника отличная команда. Они попали в финал не просто так. Мы их уважаем, но в то же время в первую очередь думаем о себе и просто хотим играть в правильный хоккей на протяжении всех 60 минут. А там посмотрим, куда это нас приведет», — сказал Кучеров.

Напомним, в ночь с 25 на 26 июня «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче полуфинальной серии. Встреча завершилась со счетом 1:0. В составе победителей отличился Янни Гурд, ему ассистировали Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

«Тампа-Бэй» является действующим победителем турнира.

Ранее игроки «Тампы-Бэй Лайтнинг» проигнорировали суевериепосле победы в Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).