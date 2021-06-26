Вратарь «Тампы» Василевский в шаге от повторения уникального достижения НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе на «Амали-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Янни Гурд, ему ассистировали Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось завершил четыре серии подряд матчами на ноль.

В седьмой игре полуфинальной серии против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) россиянин отразил все 18 бросков. Также ему удалось оставить свои ворота в неприкосновенности во встречах с »Каролиной Харрикейнз», «Флоридой Пантерз» и «Даллас Старз».

Также Василевский находится в шаге от повторения еще одного рекорда плей-офф НХЛ. Клинт Бенедикт и Крис Осгуд в течение своих карьер оформили по пять шат-аутов в заключительных матчах серий (не подряд, а вообще). Таким образом, российскому вратарю не хватает еще одного матча на «ноль», чтобы повторить это достижение.

Ранее Василевский повторил клубный рекорд по шат-аутам в Кубке Стэнли.