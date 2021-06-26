«Тампа» переиграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе на «Амали-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Янни Гурд, ему ассистировали Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 18 бросков по своим воротам и оформил шат-аут. Его одноклубники Никита Кучеров и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов совершил 30 сейвов.

«Тампа» одержала четвертую победу в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что как минимум один россиянин станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. 7-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Нью-Йорк Алендерс» (Нью-Йорк, США) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 — Гурд (Чирелли, Киллорн) — 21:49 (4x5)