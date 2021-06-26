Губерниев сравнил бой Исмаилов — Минеев со своим «противостоянием» с Бузовой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем поединке между российскими бойцами смешанного стиля Магомедов Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Бой Исмаилов – Минеев — это как противостояние Бузовой и Губерниева», — сказал Губерниев на пресс-конференции.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Поединок между Исмаиловым и Минеевым запланирован на октябрь 2021 года. Для бойцов этот очный бой станет вторым. Первая схватка, которая прошла в 2018 году, завершилась вничью.

В профессиональной карьере Исмаилов провел 21 поединок, в которых одержал 18 побед и потерпел два поражения, еще один бой завершился вничью. В последней схватке он одолел единогласным решением соотечественника Ивана Штыркова.

В активе Минеева 15 побед, одно поражение и одна ничья. В сентябре 2020 года он одержал победу техническим нокаутом над представителем Казахстана Дауренм Ермековым.

Ранее ведущий «Матч ТВ» рассказал, что Бузова опоздала на эфир.