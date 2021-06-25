Бывший украинский футболист Калинин рассказал, почему принял российское гражданство

Новоиспеченный защитник «Ростова» Игорь Калинин рассказал о поступающих угрозах из-за смены украинского гражданства на российское. Футболист заявил, что Украина и Россия являются двумя братскими народами и считать эти страны врагами для него неприемлемо.

«Когда я поменял гражданство, тоже писали, угрожали. Пусть пишут, если им делать нечего, как сидеть и строчить гадкие сообщения. Для меня главное мнение моей семьи, моих родителей, партнеров по команде. А мнение какого-то человека, который оскорбляет последними словами и желает только зла, я их даже не читаю. Поэтому я и удалился из этих всех сетей. Меня достало это. Неприятно читать. Я не знаю, почему народ у нас такой. Столько ненависти…» — сказал Калинин в интервью ютуб-каналу «ФАК.Подкаст».

Калинин сменил гражданство в 2014 году. Тогда футболисту было 19 лет.

«Война началась. Тяжело было бы играть на Украине и ездить постоянно в Крым к маме и бабушке. Мне бы не разрешили. Для меня моя семья — главное в жизни, и поэтому я выбрал Россию. Плюс была возможность получить русский паспорт и не быть легионером. Меня в Украине ничего не держало», — сказал Калинин.

Ранее президент Федерации футбола Украины (ФФУ) рассказал, на каких условиях возможен матч России и Украины.