Российский теннисист Медведев вышел в финал турнира на Майорке

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал международного травяного теннисного турнира, который проводится на Майорке (Испания). В полуфинале россиянин одолел испанца Пабло Карреньо-Буста со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте один час 56 минут.

Медведев участвует в турнире, являясь первой ракеткой соревнований на Майорке. Кроме того, российский теннисист занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его оппонент Карреньо-Буста является 13-й ракеткой мира.

В финальном матче Медведев встретится с победителем пары Сэм Куэрри (США) – Адриан Маннарино (Франция).

Отметим, что призовой фонд турнира Mallorca Championships составляет 720 тысяч евро.

Медведев является победителем Итогового турнира ATP 2020 года, финалистом двух турниров Большого шлема (Открытого чемпионата США 2019 года и Открытого чемпионата Австралии 2021 года), победителем десяти турниров ATP в одиночном разряде. Даниил — один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее стало известно, что решающие матчи Уимблдона пройдут при полных трибунах.

Теннис. ATP. 1/2 финала.

Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 3:6, 6:3, 6:2.