Боярский считает, что финнам и шведам не стоило приезжать на ЧЕ в России из-за коронавируса

Народный артист РСФС Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с ростом зараженных коронавирусом граждан Финляндии и Швеции, которые вернулись домой из Санкт-Петербурга, принимающего матчи Евро-2020. В большом количестве заболевших власти скандинавских стран обвиняют российскую сторону.

«Их право винить во всем их дурную голову, а не Санкт-Петербург. Заставь дурака богу молиться — он себе весь лоб расшибет. Кто их вообще сюда звал? Сидели бы себе дома и болели бы за свои сборные у экранов своих телевизоров, не подвергая свое здоровье опасности. Какого черта поперлись на пир во время чумы? Они что, не знали о том, что в мире бушует коронавирус? Чума на оба ваших дома — и на Швецию, и на Финляндию.

Да, в Петербурге с точки зрения безопасности все сделано на высоком уровне, но с другой стороны не надо гневить бога. Береженного бог бережет. Все эти «Алые Паруса» — бред сивой кобылы. Это пир во время чумы, ну неужели не хватает головы подумать, к чему это может привести? Если себя не хотите жалеть, то пожалейте хотя бы своих родных и близких. Это необыкновенная глупость. И фан-зону на Конюшенной площади необходимо закрыть, Это все равно, что пойти к женщине, которая чем-то больна, ради получения сомнительного удовольствия. Только за последствия расплачивайся сам, тебя предупредили», — сказал Боярский «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что в Финляндии отмечается рост случаев коронавируса после возвращения в страну болельщиков, которые посетили Евро-2020 в Санкт-Петербурге.