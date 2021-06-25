Глава украинского футбола рассказал, на каких условиях возможен матч России и Украины

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко высказался о возможности провести товарищеский матч между сборными России и Украины. Он констатировал, что организация такой игры действительно реальна, но только при соблюдении условий, на которых настаивает украинская сторона.

«Организация поединка может рассматриваться только при следующих обязательных условиях. Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанных границ. А еще после того, как наши ведущие команды, ФК «Шахтер» и ФК «Заря», а также первый чемпион и представитель Украины в еврокубках, ФК «Таврия», сыграют матчи чемпионата Украины на своих домашних стадионах — на «Донбасс Арене» в Донецке, на «Авангарде» в Луганске, на «Локомотиве» в Симферополе соответственно.

А еще после того, как там зазвучит гимн Украины, а также гимн Лиги чемпионов, в которой выступает «Шахтер», а первым представителем Украины была «Таврия», а также гимн Лиги Европы, где нашу страну представляет «Заря», и по которым так соскучились болельщики Донецка, Луганска и Крыма. К слову, поединок между сборными Украины и России в таком случае можно будет организовать на одном из этих стадионов. Или по очереди на каждом из них», — сообщил Павелко «Газете.Ru».

Идею организовать товарищеский матч сборных России и Украины ранее выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он аргументировал это тем, что футбол должен стать средством решения противоречий между двумя государствами. Инициатива Свищева встретила жесткую критику в российских футбольных кругах — по мнению ряда специалистов, проблемы во взаимоотношениях двух стран только усугубятся.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал матч Россия — Украина «геморроем на ровном месте».