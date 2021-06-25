Формула-1 убрала российский флаг из календаря сезона-2021

Пресс-служба Формулы-1 выложила календарь на сезон-2021, из которого представители «Королевских гонок» убрали флаг России. В расписании сезона-2021 напротив даты проведения гонок, которые пройдут в Сочи, российская символика была заменена на белый прямоугольник. Но несмотря на решение Спортивного арбитражного суда запретить россиянам использование на международных соревнованиях любую символику, включая слово «Россия», напротив даты в расписании все же осталось название нашей страны.

Флаг России был убран еще в мае, когда пресс-служба Формулы-1 опубликовала версию календаря после отмены Гран-при Турции. При этом на предыдущих версиях календаря флаг России решили не убирать.

В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не могут использовать флаг и гимн свей страны до конца 2022 года на крупных международных соревнованиях.

Напомним, что этап «Королевских гонок» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября 2021 года.

Ранее российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин повредил болид во время первой практики Гран-при Азербайджана «Формулы-1».