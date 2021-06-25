Экс-тренер «Динамо» Кобелев сравнил отмену правила выездного гола с внедрением VAR

Для того, чтобы говорить о последствиях отмены правила выездного гола в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), необходимо подождать какое-то время и посмотреть, как оно приживется. Такое мнение выразил известный специалист, бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев. Он подчеркнул, что ситуация схожа с внедрением системы видеопомощи арбитру (VAR), после которого был решен ряд проблем, но также появились и новые.

«Об этом правиле все время говорят команды, которые не проходят в следующую стадию, потому что пропустили гол дома. Другие ратуют за то, чтобы была старая система. Но это так же, как VAR: пока мы не поймем, как это будет действовать, вряд ли мы на 100 процентов можем быть уверены, что это как-то улучшит игру. С моей точки зрения, гол на выезде может действительно раскрыть игру. Все-таки команды, которые играют дома, не в последнюю очередь думают об обороне — сыграть 0:0 дома, а на выезде сыграть 1:1 и пройти дальше. В любом случае, это продуманное решение, не спонтанное. Об этом говорили в последние годы — посмотрим, как будет выглядеть. Мне кажется, хуже не станет.

УЕФА и ФИФА очень тонко ведут политику каких-либо изменений. Помните ситуацию с VAR? Все говорили: слава богу, наконец-то вопросов не будет. Ввели VAR — и мы видим, что вопросов стало меньше, но не настолько, появились другие вопросы. Поэтому давайте посмотрим, раскроет ли это правило игру. Я считаю, что в любом случае, если тренер пропагандирует игру от обороны, если для него главное не забить, а сыграть на ноль, то никакие правила его не сподвигнут играть в атаку», — сказал Кобелев «Газете.Ru».

Новый регламент вступит в силу, начиная с сезона-2021/22. По новым правилам, в случае равенства мячей по итогам двухматчевого противостояния команды будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти.

Ранее Александр Мостовой не согласился с отменой правила выездного гола.