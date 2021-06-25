Игрок сборной России Кудряшов поддержал Черчесова

Игрок сборной России Федор Кудряшов заявил, что наставник национальной команды Станислав Черчесов не должен покидать свой пост, передает «Комсомольская правда».

«Я считаю, что Черчесов должен остаться. Он делает правильные вещи, но не все зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока»,— сказал Кудряшов.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин назвал основную причину неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.