«Краснодар» начал переговоры по трансферу игрока лондонского «Арсенала»
«Краснодар» активно интересуется игроком лондонского «Арсенала» Лукасом Торрейрой, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
Отмечается, что южане уже сделали предложение футболисту, но он пока сомневается в переходе. Также СМИ сообщают, что на полузащитника претендует римский «Лацио».
В сезоне-2020/21 Торрейра выступал на правах аренды за мадридский «Атлетико». Он провел 26 матчей, забив один мяч.
Также Торрейра играл за итальянскую «Пескру» и генуэзскую «Сампдорию».
В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занял десятое место, набрав 41 очко.
Ранее защитник «Краснодар» Кристиан Рамирес получил гражданство Российской Федерации. Эквадорский хавбек защищает цвета клуба с сезона-2016/17. В прошлом розыгрыше РПЛ защитник провел за краснодарскую команду 24 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.