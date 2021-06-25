Экс-тренер «Спартака» считает, что Черчесов не подаст в отставку из-за денег

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном уходе Станислава Черчесова с поста наставника сборной России, передает «Советский спорт».

«Понятно, что никто не откажется от таких денег. У Черчесова контракт на баснословную сумму. И если его хотят убрать, то придется платить солидную неустойку. Кто ж добровольно откажется от такого сладкого куска? Поэтому он будет держаться до последнего», — сказал Чернышов.

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин назвал основную причину неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.