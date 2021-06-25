Игроку сборной Испании угрожали после матча с Польшей

Игрок сборной Испании Альваро Мората рассказал, что ему угрожали после матча второго тура Евро-2020 против национальной команды Польши, передает Marca.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Я провел девять часов без сна после матча с Польшей. Я получил угрозы, оскорбления в адрес моей семьи. Люди свистят мне, но я стараюсь изо всех сил. Я отдаю свою жизнь за сборную. Если бы мы выиграли 3:0 у Швеции или Польши, стадион сделал бы «волну», — сказал Мората.

Испания заняла второе место в группе F, набрав пять очков. Поляки расположились на четвертой строчке, заработав лишь один балл.

В матче 1/8 финала сборная Испании померится силами с Хорватией. Встреча состоится 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что перенес болезнь психического характера.