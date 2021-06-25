Легенда «Спартака» о легионерах в РПЛ: из нашей страны сделали кормушку

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о проблемах российского футбола после провального выступления национальной сборной на чемпионате Европы — 2020.

«Нужно разбираться. Дело не только в Черчесове, но и в игроках. Надо воспитывать. Неужели нужно оставить так, как все было?! У нас неправильный подход во всем! Своих футболистов нет! И что получается? Привозят непонятно кого. За те деньги, которые они не оправдывают. Из нашей страны сделали кормушку! Побудут годик-два, бабки срубят, уезжают!

Прошел домашний чемпионат мира. Я говорил: «Ребята! Не тешьте себя иллюзиями! Скажите спасибо, что мы стали хозяевами!» Из-за этого попали в финальную часть. С отборочными играми они никуда не пробились бы! А у нас кричали: «Ура-Ура! Все хорошо!». Через год чемпионат мира, если ничего не поменяют в подходе, результат будет тем же», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее форвард ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал выступление национальной команды на Евро.