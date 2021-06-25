Форвард ЦСКА Чалов о провале сборной на Евро: результат закономерен

Форвард ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Эмоции от сборной? Обидно, конечно. Хотелось посмотреть, как наши выступят на турнире. Сыграли, как сыграли. Результат закономерен.

У меня нет фаворитов. Нравится, как играет Италия. Кто еще? За Никса (Влашича) можно поболеть», — передает слова Чалова сайт армейского клуба.

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Михаил Боярский заявил, что Артем Дзюба — лучший футболист в сборной России.