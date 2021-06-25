Василий Березуцкий о Евро-2016: выступили плохо, значит мы говно

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, как относится к критике после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2016.

«Моя реакция на интервью Слуцкого, в котором прозвучала фраза «мы говно»? Ничего страшного. Не обидно. Когда ты проигрываешь, ты должен иногда говорить себе правду. Должен понимать, что ты делаешь и где ты находишься. Если мы выступили плохо, значит, на тот момент мы...

Я могу про себя так сказать. Это нормально. Мы плохо прошли тот путь, мы играли говняно», — сказал Березуцкий на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

На Евро-2016 россияне сыграли вничью с Англией (1:1), проиграли словакам (1:2) и валлийцам (0:3). В итоге сборная России заняла последнее место в группе В.

Леонид Слуцкий руководил сборной на турнире. Он был назначен на этот пост в конце лета 2015 и покинул его сразу после Евро.

Ранее Василий Березуцкий заявил, что обалдел от решения руководства ЦСКА назначить Ивицу Олича главным тренером армейского клуба.