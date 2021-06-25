Головин пробежал больше всех на групповом этапе Евро-2020

Хавбек французского «Монако» и сборной России Александр Головин стал лучшим по преодоленной дистанции на групповом этапе чемпионата Европы — 2020, сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Полузащитник пробежал 36 километров за три матча. Ниже россиянина оказались Томаш Соучек (Чехия, 35,1 км), Адам Надь (Венгрия, 34,8 км), Йозуа Киммих (Германия, 33,7 км), Марсель Забитцер и Владимир Цоуфал (Австрия и Чехия соответственно, оба по 33,6 км).

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что давно надо было менять Станислава Черчесова.