Экс-игрок «Анжи» заявил, что в Махачкале боялся, что его машину взорвут

Экс-футболист махачкалинского «Анжи» Тодор Тимонов рассказал, что ему запомнилось за время выступления за дагестанский клуб.

«В Махачкале чувствовал себя в безопасности, но единственное, боялся, что могут взорвать мою машину.

В Дагестане я арендовал автомобиль и каждый день передвигался на ней. И останавливался у патрулей, просил, чтобы его постоянно осматривали, не заминирован ли. Но ничего такого не случалось ни разу.», — цитирует бывшего полузащитника «РБ Спорт».

Тимонов — воспитанник футбольной школы клуба «Ботев» из Пловдива. В феврале 2010 года перешел в российский «Анжи», за который провел 11 матчей. Покинул махачкалинцев в феврале 2011 года.

По окончании карьеры футболиста в 2017 году перешел на должность тренера в пловдивском «Евроколеже».

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