В. Березуцкий заявил, что обалдел от решения руководства ЦСКА назначить Олича

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал ситуацию вокруг должности главного тренера в армейском клубе.

«Обалдел ли я, когда назначили Олича? Да, чуть-чуть. Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти. Рассчитывал ли я получить должность? Я об этом не думал, но в контексте того, как случилось, конечно, задумаешься, почему тренер не Игнашевич, не Березуцкий? По какой причине мы должны ехать куда-то и звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной командой?

Я просто не понимал. Рассчитывал, что к нам приедет второй Гвардиола, Клопп или еще кто-то. Понял, что надо двигаться в другом направлении», – сказал бывший футболист на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Василий Березуцкий весной этого года стал помощником главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

Алексе Березуцкий сменил во главе ЦСКА своего экс-одноклубника Ивицу Олича, который не проработал в этой должности и трех месяцев. Он был уволен, так как, по официальной версии, не сошелся с руководством клуба во взглядах на дальнейшее развитие команды.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему уволили Ивицу Олича и назначили Алексея Березуцкого.