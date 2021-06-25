Украинская девушка-боец про фото с бойцом из России: мы все одна семья

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) из Украины Елена Овчинникова опубликовала фото в Instagram с российским бойцом Вадимом Немковым.

Девушка подписала фото словами: «Даже не знаю, что написать... Просто лучшие!!!! Круто, что Bellator собирает таких людей вместе!». После этого один из пользователей написал: «Расскажи, что спорт вне политики». На что Овчинникова ответила: «1000 процентов! Мы все одна семья! Спорт объединяет, и это докажут многие сквозь года».

Овчинникова одержала 13 побед и шесть раз терпела поражение в боях по правилам MMA. Последний раз она проиграла Кейт Джексон из Англии техническим нокаутом в июне 2019 года.

В своей карьере Вадим Немков провел 15 боев, одержав 13 побед и потерпев два поражения. Последний бой россиянин провел 17 апреля и в рамках Bellator 257 победил единогласным решением судей американца Фила Дэвиса, защитив чемпионский пояс в полутяжелом весе.

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