Ветеран ЦСКА заявил, что давно надо было менять Черчесова, его методики устарели

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«Как раньше играли, так и продолжаем играть в устаревший футбол. Давно надо было менять тренера. Его методики просто не работают. Возможно, подошел бы Карпин, но неизвестно, пошел бы он на эту должность или нет. Слуцкий перестроился за последние годы, но не факт, что и он выстрелит.

Ни Карпин, ни Слуцкий ничего не выиграли в Европе, поэтому где гарантии? Бердыев мог бы принять сборную, но придет он со своим штабом и возникнет вопрос, а дадут ли ему работать? Выдерни сейчас того же Слуцкого, завалит он какой-нибудь отрезок игр, плюнет и уйдет. Возможно, на первое время стоило бы пригласить специалиста из-за границы с новаторскими идеями, а к нему в штаб определить молодых российских помощников», — приводит слова Масалитина РИА «Новости».

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее капитан сборной Финляндии Тим Спарв заявил, что его команда могла обыграть Россию.