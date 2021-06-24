Ведущий «Матч ТВ» рассказал, что Бузова опоздала на эфир

Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал, что певица Ольга Бузова опоздала на скандальный эфир, передает Sport24.

«Когда я сказал, что до эфира остается десять минут и пошел в студию, Ольга пошла в туалет. В итоге она опоздала минут на пять. Мы с редактором договорились, что пустим в эфир сначала сюжет. И все это время я говорил, что вот-вот появится Ольга Бузова, хотя на самом деле не знал, появится она или уже что-то случилось», — сказал Трифанов.

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Трифанов поделился мнением о том, что Дмитрий Губерниев не пытался оскорбить певицу Ольгу Бузову.