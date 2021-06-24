Трифанов рассказал, что после эфира на «Матч ТВ» Бузова продолжала плакать

Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал о том, что происходило после ссоры Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым в эфире телеканала, передает Sport24.

Трифанов рассказал, что Бузова продолжала плакать после эфира в гримерке, а также она утверждала, что пришла на эфир бесплатно.

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее журналист Василий Уткин рассказал, как Бузова пригласила парня с одним глазом на 3D-сеанс.