Ведущий «Матч ТВ» Трифанов рассказал, что Бузову позвали на программу ради хайпа

Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал, что певицу Ольгу Бузову позвали на программу ради хайпа, передает Sport24.

«Ее позвали на программу ради хайпа. Ее процитируют, скажут, что это было на «Матч ТВ». Для «Матч ТВ» это в любом случае здорово. Этот приход дал бы ей гораздо меньше, чем нам. А до слез довели ее. Из-за этого я чувствовал неловкость, что мы мужчины, а она девушка», — сказал Трифанов.

Напомним, что Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась.

Ранее журналист Василий Уткин рассказал, как Бузова пригласила парня с одним глазом на 3D-сеанс.