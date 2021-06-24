Ведущий «Матч ТВ» — о Бузовой: перед эфиром она была одета достаточно откровенно

Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал о том, какое впечатление на него произвела певица Ольга Бузова перед скандальным эфиром, передает Sport24.

«За 40 минут до эфира я пришел в гримерку. Одета она была достаточно откровенно. Было ощущение, что на нее натянута колгота — и все. Я в своей жизни видел немалое количество сосков, чтобы не быть шокированным, но в тот момент я смутился», — сказал Трифанов.

Также журналист отметил, что он прошел в место, откуда выгнали всех гримеров телеканала, потому что ее гримировали собственные.

«Пришел, сказал ей, что мы будем сегодня в эфире общаться. Она ответила, что я пока могу остаться и полюбоваться на нее. Но я отошел в сторону. Мне не позволяет воспитание», — добавил он.

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее футболист Роман Широков раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за скандальный эфир с популярной певицей Ольгой Бузовой.