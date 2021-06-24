Пресс-атташе РПЛ высказался об обязательной вакцинации команд

Пресс-атташе Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов прокомментировал возможную обязательную вакцинацию футболистов, передает Sport24.

«В ближайшее время пройдет совещание оперштаба, где будет обсуждаться в том числе и этот вопрос. Вместе с тем, хотим отметить, что в регулировании санитарного регламента Лига опирается только на официальные постановления органов исполнительной власти», — сказал Зеленов.

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 25 июля.

В сезоне-2020/21 чемпионом России стал петербургский «Зенит», второе место занял московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о том, что клубам, которые приедут на матчи с «Краснодаром» и «Сочи», будет необходимо вакцинироваться от коронавируса.