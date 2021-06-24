Семин считает, что украинский язык помог Украине выйти в 1/8 финала Евро-2020

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о выходе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020, передает Sport24.

«У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше», — сказал Семин.

В 1/8 финала выходят две лучшие команды из каждой группы и четыре из шести лучших третьих мест. Украинцы опередили Словакию и Финляндию по показателю разницы забитых и пропущенных мячей и попали в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах. При этом коллективу Андрея Шевченко помогла Швеция, которая в заключительном туре вырвала победу над Польшей (3:2).

В первом раунде плей-офф чемпионата Европы — 2020 сборная Украины сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Ранее вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.