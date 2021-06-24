Командам, приезжающим на игры с «Краснодаром» и «Сочи», будет необходимо вакцинироваться

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о том, что клубам, которые приедут на матчи с «Краснодаром» и «Сочи», будет необходимо вакцинироваться от коронавируса, передает «РБ Спорт».

«Если игрок не захочет вакцинироваться? Если на это есть объективные причины, ограничения на вакцинацию – это одно дело. Но любой человек является потенциальным переносчиком вируса. Будут ли исключения для профессиональных спортсменов? Нет. Все должны соблюдать правила и постановления тех регионов, куда едут», — сказал Коробка.

Напомним, новые коронавирусные ограничения начнут действовать в Краснодарском крае с 1 августа.

В сезоне-2021/22 «Сочи» получил путевку в Лигу конференций.

Ранее сообщалось о том, что финские болельщики прошли границу без обязательных тестов на COVID-19.