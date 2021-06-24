Матыцин — о судьбе Черчесова после Евро-2020: ответственность с тренера никто не снимал

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на вопрос о возможном увольнении Станислава Черчесова с поста тренера сборной России по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

«Судьбу тренера уже комментировал президент РФС. Мы к этому вопросу вернемся. И, как сказал Станислав Саламович Черчесов, ответственность с тренера никто не снимал. Но горячечных решений нельзя принимать. Впереди у нас матчи отборочного турнира чемпионата мира», — сказал Матыцин.

По итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Глава РФС Александр Дюков ответил на вопрос об отставке Черчесова.