Вратарь сборной Украины уверен, что Швецию можно обыграть в матче 1/8 финала Евро-2020

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Сборная Украины по футболу Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу
Global Look Press

Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции, передает «Команда 1».

«Расклад действительно какой-то фантастический. Сыграли бы удачно с Австрией — попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция — очень приличная команда, но мы все понимаем, что ее можно и нужно обыгрывать. Будем готовиться», — сказал Пятов.

В 1/8 финала выходят две лучшие команды из каждой группы и четыре из шести лучших третьих мест. Украинцы опередили Словакию и Финляндию по показателю разницы забитых и пропущенных мячей и попали в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах. При этом коллективу Андрея Шевченко помогла Швеция, которая в заключительном туре вырвала победу над Польшей (3:2).

В первом раунде плей-офф чемпионата Европы — 2020 сборная Украины сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Ранее Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией.