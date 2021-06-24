Бывший тренер «Ростова» уверен, что Украина обыграет Швецию в 1/8 финала Евро-2020

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией, передает «Российская газета».

«Слежу за сборной Украины, часто там бываю. Шведы очень хорошо играют, особенно в быстрых атаках. Уверен в победе украинцев в этом матче», — заявил Гамула.

В 1/8 финала выходят две лучшие команды из каждой группы и четыре из шести лучших третьих мест. Украинцы опередили Словакию и Финляндию по показателю разницы забитых и пропущенных мячей и попали в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах. При этом коллективу Андрея Шевченко помогла Швеция, которая в заключительном туре вырвала победу над Польшей (3:2).

В первом раунде плей-офф чемпионата Европы — 2020 сборная Украины сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет 29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев не видит причин, по которым нельзя провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Украины.