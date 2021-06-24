Депутат Свищев не видит препятствий для проведения матча Россия — Украина

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев не видит причин, по которым нельзя провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Украины.

«А почему нет? Почему мы можем встречаться на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, почему наши спортсмены могут ездить и выступать на территории Украины, украинские атлеты могут приезжать на соревнования в Россию, в Европу, а здесь почему нет? Это спорт. Весь нездоровый ажиотаж, который создается вокруг этого мероприятия посредством СМИ, соцсетей, не должен иметь никакого отношения к спортивным состязаниям.

У нас столетиями выстраивались родственные отношения. У меня у самого половина семьи из Украины, я родился в Белгородской области, почти на границе, поэтому вся нездоровая атмосфера, которая создается вокруг наших народов, создается искусственно. Исторически мы являемся близкими народами, имеем близкую культуру, у нас очень тесные связи. Спорт — один из цементирующих растворов между народами. Спорт обязан снимать преграды, которые существуют по тем или иным спорным вопросам.

То, что сейчас происходит на территории Украины, это пшик в историческом масштабе. Нельзя пером вычеркнуть те истории, которые были написаны нашими предками», — сказал Свищев «Газете.Ru».

На чемпионате Европы — 2020, который в настоящее время проходит в 11 городах континента, сборная России заняла четвертое место в группе B и вылетела с турнира. Команда Украины стала третьей в квартете C и стала одной из четырех команд, которым удалось с третьей строчки пробиться в плей-офф Евро--2020.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Украина не согласится провести матч со сборной России.