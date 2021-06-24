В Роналду кинули бутылку колы во время матча с Францией

Болельщики забросали нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду посторонними предметами во время матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды Франции.

Встреча, прошедшая в Будапеште на «Пушкаш Арене», завершилась со счетом 2:2. Роналду стал автором дубля. Во время празднования одного из голов с трибун в него полетели посторонние предметы, в том числе бутылка колы.

Роналду на пресс-конференции перед матчем с Венгрией отодвинул от себя две бутылки газированного напитка, являющегося спонсором Евро-2020. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не наказывать игрока, однако запретил спортсменам в дальнейшем убирать со стола продукцию компаний-спонсоров турнира.

Ранее бывший нападающий национальной команды Ирана Али Даеи поздравил Роналду, который повторил его мировой рекорд по забитым мячам за сборную. В игре с французами португалец довел общее количество забитых мячей за национальную команду до 109. Для этого ему понадобилось 178 матчей.