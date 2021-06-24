Заслуженный тренер СССР не понимает почему фигурное катание в топе, а футбол позорный

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин раскритиковал сборную России по футболу после вылета с чемпионата Европы — 2020.

«Плачевная картина, которая говорит не только о качестве тренера, способности и спортивной форме игроков, но и в целом о состоянии нашего футбола, его структуре, принципах. Как так получается, что фигурное катание у нас всегда в топе и лучшее во всем мире, а футбол позорный?», — приводит слова специалиста News.ru.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что высказался о перспективах в неудачах сборной нет.