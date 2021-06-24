Фетисов: раньше мы играли за герб страны, а не за зарплату и фамилию на спине

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о перспективах национальной команды после вылета с чемпионата Европы по футболу.

«Нам уже нельзя надеяться. Поздно! Сколько можно? Мы надеемся каждый крупный турнир. Я играл за сборную при стопроцентном желании, даже на все 120 отдавался! Для нас гораздо важнее было, что у нас на груди! Герб моей страны! А не то, какая зарплата и какой номер с фамилией сзади. Вот в чем разница. Это очень трудоемкий процесс! Проблемы заложены еще 15 лет назад. И мы сейчас имеем то, что у нас есть», — приводит слова Фетисова «СЭ».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что вины футболистов в неудачах сборной России нет.