Тяжеловес UFC Волков: плачу такие налоги в России, которые многие и за год не заработают

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков рассказал о критике в свой адрес со стороны пользователей социальных сетей.

«Интересный случай: я выложил фото с флагом на День России. Пост был больше направлен на людей, настроенных патриотически, но реакция была совершенно противоположная.

Но параметры у комментаторов не совсем логичные. Выступая в США, я плачу налоги в России, привожу заработанные деньги в Россию и трачу их в России.

Я плачу такие налоги в России, что многие люди за год не зарабатывают. Удивительно, что при этом мне пишут, почему показываю флаг России, выступая в США. Потому что я своими выступлениями и победами поднимаю статус России», – приводит слова бойца Sport24.

В профессиональной карьере Волков принял участие в 41 поединке, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. В последнем бою россиянин победил техническим нокаутом представителя Нидерландов Алистара Оверима. Спортсмен занимает пятую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.

Ранее Александр Волков поделился ожиданиями от поединка против Сирила Гейна.

Соперники встретятся 26 июня на турнире UFC Fight Night.