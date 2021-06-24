Президент РФБ Кириленко о сборной на Евро: у нас очень домашние игроки

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«У нас слишком высокие ожидания. Чемпионат мира — 2018 немножко их нам взвинтил.

Если посмотреть по игрокам, то у нас есть небольшое упущение. Все датские игроки выступают в очень крутых клубах. У нас происходит такой момент, который хотелось бы исправить (в баскетболе то же самое): у нас очень домашние игроки.

Практически все играют дома. Не знаю почему. Наверное, в том, что зарплаты приличные. Если посмотрим, то все, кто в какой-то момент уехали, возвращались и были сильными игроками. Начиная с поколения «Спартака», которое я застал. Это Мостовой, Карпин, Онопко. Играли за рубежом и, возвращаясь в сборную, играли успешно. Сейчас этого не хватает», — приводит слова Кириленко телеканал «Каскад».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

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