Фетисов заявил, что вины футболистов в неудачах сборной нет, мы их вырастили такими

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о возможных переменах в российском футболе после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2020.

«Надо понимать, что делать. И делать нужно было давно. Реформа — это неправильно. Реформа — значит просто поменять форму, а у нас ее нет. Мы вкладывали средства в клубный футбол, а не в молодежь.

Хотя обратных примеров достаточно: Германия в 2000 году, а ранее Турция, системно подошедшая к решению задач и игравшая в полуфинале ЧМ-2002. Плюс страны Северной Европы, включая Исландию. А мы ввалили кучу денег в клубный футбол и не воспитали поколение. Нет вины этих ребят. Мы такими их вырастили», — цитирует экс-хоккеиста сборной СССР «СЭ».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркер», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.