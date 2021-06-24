Фетисов о сборной России на Евро: позор, не надо подбирать слова

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Позор! Не надо подбирать слова. Да и тут не сам результат, а то, как это все произошло. Безвольно и бесхарактерно», — цитирует Фетисова «СЭ».

Также экс-хоккеист сборной СССР порассуждал о возможной отставке главного тренера сборной Станислава Черчесова.

«От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у у всех тренеров одна участь: назначить, чтобы потом уволить.

Я с уважением отношусь к нему. Он имеет европейское футбольное образование, харизму. Но так случилось... У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос», — сказал Фетисов.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркер», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы к Станиславу Черчесову покинуть пост главного тренера.