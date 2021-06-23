Боярский рад выходу Украины в плей-офф Евро-2020

Народный артист РСФС Михаил Боярский рассказал о своих впечатлениях от выхода украинской сборной в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.

«Замечательно! Очень рад выходу сборной Украины в плей-офф. Это абсолютно закономерно, они на другом уровне по сравнению с нашей сборной, украинцы намного сильнее», — передает слова Боярского Sport24.

Также артист считает, что у команды Андрея Шевченко есть шансы на попадание в финал чемпионата Европы.

«По нашей команде иллюзий не питал, а вот по украинцам очень даже. Буду болеть за сборную Украины», — сказал Боярский.

Напомним, что сборная России не смогла выти из группы на Евро-2020, заняв последнее место. Сборная Украины вышла в плей-офф турнира благодаря дополнительным показателям в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах.

Ранее депутат Государственной Думы Игорь Лебедев высказался по поводу игры сборной Украины на Евро-2020.