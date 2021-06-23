Швеция в концовке вырвала победу у Польши и выиграла группу E на Евро-2020

Сборная Швеции в своем заключительном матче группы Е на чемпионате Европы — 2020 одолела Польшу со счетом 3:2.

Уже на второй минуте шведский нападающий Эмиль Форсберг забил быстрый мяч и открыл счет в матче. Во втором тайме тот же Форсберг увеличил отрыв сборной Швеции до двух мячей. Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски быстро вернул свою команду в игру, забив первый мяч поляков в игре. На 66-й минуте Якуб Шверчок сравнял счет, но взятие ворот было отменено системой ВАР из-за офсайда. В самой концовке матча все тот же Левандовски отправил мяч в ворота Швеции и мог спасти свою команду от поражения. Но на 94-й минуте Виктор Клаэссон забил мяч и буквально вырвал победу в матче.

Таким образом, сборная Швеции заняла первое место в группе E, набрав семь очков. Шведы обыграли Словакию (1:0) и сыграли вничью с Испанией (0:0). Сборная Польши набрала лишь одно очко и, таким образом, заняла последнее место в группе. Поляки сыграли вничью с испанцами (1:1) и потерпели поражение от сборной Словакии (1:2).

Чемпионат Европы — 2020. Группа Е.

Швеция — Польша — 3:2

Гол: 1:0 — Форсберг, 2; Гол: 2:0 — Форсберг, 59; Гол: 1:2 — Левандовски, 51; Гол: 2:2 — Левандовски, 84; Гол: 3:2 — Клаэссон, 90+4.

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