Испания разгромила Словакию, обеспечив себе место в плей-офф Евро-2020

Сборная Испании в матче третьего тура чемпионата Европы — 2020 крупно обыграла команду Словакии (5:0).

В самом начале игры голландский судья Кейпирс назначил пенальти в ворота сборной Словакии, но Альворо Мората не смог воспользоваться попыткой. Это уже второй незабитый пенальти испанцев на этом Евро. На 30-й минуте первого тайма словацкий вратарь Дубравка забросил мяч в свои ворота и позволил испанцам повести в счете. В самой концовке первой половины игры Лапорт увеличил преимущество испанцев до двух голов. Во втором тайме Пабло Сарабия замкнул пас Жорди Альбы и сделал счет 3:0 в пользу сборной Испании. На 67-й минуте Торрес забил четвертый мяч в ворота сборной Словакии. Через пять минут после удара того же Торреса Куцка забил второй автогол словаков в матче, сделав счет 5:0 в пользу испанцев.

Таким образом, испанцы впервые победили на этом чемпионате Европы и теперь занимают второе место в группе E, имея в своем активе пять очков. Они сыграли вничью с поляками (1:1) и со шведами (0:0). Сборная Словакии сместилась на третью строчку с тремя очками. В предыдущих двух групповых встречах словацкая сборная уступила Швеции (0:1) и обыграла Польшу (2:1).

Чемпионат Европы — 2020. Группа E.

Словакия — Испания — 0:5

Гол: 0:1 — Дубравка (АГ), 30; 0:2 — Лапорт, 45+3; 0:3 — Сарабия, 56; 0:4 — Торрес, 67;0:5 — Куцка (АГ), 71.

Ранее сборная Англии обыграла национальную команду Чехии в матче Евро-2020.