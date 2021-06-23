Комментатор Шмурнов считает, что Зобнин не виноват в своей ошибке в игре с датчанами

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением об ошибке полузащитника сборной России Романа Зобнина в заключительном матче группы B на Евро-2020 против Дании. Напомним, Роман, отдавая пас в сторону вратаря Матвея Сафонова, допустил ошибку, сделав передачу на нападающего сборной Дании Поульсена, который без проблем забил мяч в пустой угол ворот.

«Зобнин, разумеется, ни в чем не виноват. Проблема игрока, находящегося с мячом в этой позиции, в том, что вариантов вперед очень немного.

Это был пас ментального типа. Наша сборная не умеет быстро переходить из обороны в атаку и всегда чего-то боится. Это вопрос менталитета команды, а не Романа Зобнина», — сказал Шмурнов в передаче »Футбольный Хейт» на Youtube.

Комментатор отметил, что Россия делится на людей, которые болеют за московский «Спартак и тех, кто ненавидит этот клуб. Он считает, что ненавистники красно-белых с радостью отреагировала на ошибку Зобнина, который выступает за «Спартак» в чемпионате России.

»«Ненавидим «Спартак» – это главное, что есть у многих людей. Зобнин впервые сделал что-то такое, за что его можно полоскать в комментариях», – сказал Шмурнов.

Ранее Вячеслав Малафеев дал совет Роману Зобнину, которого многие подвергли критике после ошибки в матче с Данией на Евро-2020.