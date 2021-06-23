Финские болельщики прошли границу без обязательных тестов на COVID-19

Вечером 22 июня болельщики сборной Финляндии, которые посещали матчи своей команды в Санкт-Петербурге долго не могли пройти границу с Россией, ожидая своей очереди без воды и еды. Финских граждан стали пускать домой без обязательного тестирования на коронавирус. Об этом сообщает Iltalehti.

Главный инфекционист Финляндии Аско Ярвинен опасается, что данный случай может привести к распространению нового индийского штамма коронавируса внутри страны.

Известно, что на границе стояли сотни автомобилей и было решено пустить граждан Финляндии без тестов на COVID-19.

Сборная Финляндии заняла третью строчку в группе B на чемпионате Европы — 2020. Финнам в стартовой игре удалось одержать победу над датчанами, но оставшиеся два матча они проиграли. Напомним, что в этом году сборная Финляндии впервые сыграла на чемпионате Европы по футболу.

Ранее исследователи из университета Никосии на Кипре заявили, что вирусы, такие как COVID-19, могут распространяться через пыльцу с деревьев.