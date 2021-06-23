Олимпийская чемпионка заявила, что шокирована зарплатами футболистов сборной России

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу Владлена Бобровникова высказалась об огромных зарплатах российских футболистов.

«Пошла после допинг-теста на завтрак... Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов... И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами! Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц» — написала гандболистка в своем инстаграме.

Также Бобровникова отметила, что существует большое количество заслуженных мастеров спорта, которые никогда не увидят суммы, подобные зарплатам футболистов.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы — 2020, одержав одну победу в трех матчах.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Станислав Черчесов больше занимался своими гешефтами и самолюбованием, чем составом.