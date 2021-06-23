«ВКонтакте» выяснила, какие команды на Евро-2020 поддерживают больше всех

Социальная сеть «ВКонтакте» специально к чемпионату Европы — 2020 представила футбольные эмодзи-статусы с иконками флагов сборных. На данный момент пользователи установили их больше двух миллионов раз. Благодаря этому удалось узнать за какие сборные болеют пользователи сети.

На первом месте — Россия (27%). Второе место заняла Украина — 12% пользователей установили эмодзи-статусы в поддержку команды Андрея Шевченко. Третья строчка рейтинга — у Германии (8%).

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил логотип организации в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТ.