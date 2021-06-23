Кокорин обжалует компенсацию пострадавшему водителю Соловчуку

Сторона игрока итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина собирается обжаловать в апелляционном суде сумму компенсации Виталию Соловчуку.

«Так как мы не согласны с приговором суда, намерены его обжаловать. Считаем, что вина Кокорина в совершении преступления в отношении Соловчука не доказана, соответственно и решение о возмещении ущерба здоровью и компенсации морального вреда подлежит обжалованию», — цитирует представителя игрока Татьяну Стукалову РИА «Новости».

Напомним, что Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.

В мае 2020 года кассационный суд счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в эпизоде с участием Пака. Также инстанция считает, что Мосгорсуд не до конца дал оценку показаниям свидетелей по драке, в результате которой пострадал водитель Виталий Соловчук.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Павла Мамаева и Александра Кокорина по 50 тыс. рублей в пользу пострадавшего водителя.