Защитник «Динамо» Ордец: если бояться повторить судьбу Эриксена, можно вообще не играть

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец пожелал здоровья полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену. Ордец считает, что не стоит бояться подобного, иначе можно вообще не выходить на поле.

«Действительно, был очень тяжелый эпизод. Все смотрели и молились, чтобы парень вернулся в жизнь. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления я, а его близким — терпения и сил. Это очень редкий случай — слава богу, что обошлось.

Не хотелось бы о таком даже задумываться. Когда на поле выходишь, такое в голову и не приходит, концентрируешься на игре, голах, моментах, передачах. Если бы таких вещей каждый раз все боялись, никто бы в футбол, наверное, не играл. Я знаю, что Эриксена выписали из больницы — надеюсь, что он сможет продолжить карьеру. Хотя после такого очень тяжело возвращаться», — сказал Ордец «Газете.Ru».

Во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более 10 минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

Ранее Иван Ордец оценил игру своего одноклубника Антона Шунина в воротах сборной России на Евро-2020.