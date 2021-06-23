Глава ЦСКА Гинер заявил, что только он управляет клубом

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, кто управляет клубом и есть ли противоречия между председателем совета директоров и менеджментом команды.

«Как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров — это очень хорошо. Максим Станиславович Орешкин никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень помогает с финансированием команд и спонсорами.

Сейчас мы твердо стоим на ногах. Наши партнеры ВЭБ сильно помогают. Ни одни, ни другие в спортивную часть не лезут. Можно как угодно это трактовать, но если мы говорим, что совет директоров сегодня утверждает какие-то решения, это не так», — приводит слова президента сайт армейцев.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице первенства и впервые с 2021 года не смог завоевать путевку в еврокубки.

Ранее сообщалось, что председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил об увеличении стоимости акций ЦСКА.